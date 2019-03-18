انت الان تتابع تفاصيل خبر الشرطة الأسترالية تفتّش منزلين على صلة بسفاح المسجدين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 18 مارس 2019 11:52 صباحاً - أعلنت الشرطة الأسترالية أن جهاز مكافحة الإرهاب فتَّش، صباح الاثنين، منزلين على صلة بالمتهم بقتل 50 شخصاً في الاعتداء الذي استهدف مسجدي كرايست تشيرش في نيوزيلندا، الجمعة الماضي.

وذكرت الشرطة في بيان، أن "الهدف الرئيسي للعملية هو الحصول رسمياً على مواد من شأنها أن تساعد الشرطة النيوزيلندية في تحقيقها الجاري"، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

ويقع المنزلان في مدينتي ساندي بيتش ولورنس بمقاطعة نيو ساوث ويلز، القريبتين من مدينة غرافتون التي نشأ فيها منفّذ الاعتداء، برينتون تارانت.

وقالت الشرطة إن عائلة المتهم "تواصل مساعدة الشرطة"، لكن ليس هناك ما يفيد بوجود "تهديد آني أو وشيك".

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ويبدو أن منفّذ الاعتداء قد اعتنق أيديولوجية الفاشية الجديدة خلال جولات عديدة في أوروبا.

وبعد ترعرع تارانت في مدينة غرافتون، سافر بعد وفاة والده إلى نيوزيلندا، وأقام خلال السنوات الأخيرة في مدينة ديوندين.

وذكر وزير الداخلية الأسترالي بيتر داتون، أن تارانت لم يمض سوى 45 يوماً بأستراليا في السنوات الثلاث الأخيرة، وأنه لم يكن مدرجاً على أي قائمة إرهابية.

ووجهت إليه المحكمة تهمة قتل 50 شخصاً، بعدما أطلق النار داخل مسجدين في كرايست تشيرش الجمعة؛ وهو ما أدى إلى مقتل 50 شخصاً وجرح 50 آخرين.