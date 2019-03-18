انت الان تتابع تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات إندونيسيا إلى 77 والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 18 مارس 2019 11:52 صباحاً - ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي اجتاحت منطقة جايابورا بإقليم بابوا شرقي إندونيسيا، إلى 77 قتيلاً و116 مصاباً.

وضرب زلزالان متتاليان بقوة 5.8 و5.2 درجات على مقياس ريختر، جزيرة لومبوك، بفارق دقيقتين، أمس الأحد.

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وقال متحدث باسم مكتب البحث والإنقاذ في المنطقة المنكوبة، لوكالة "شينخوا" الصينية، اليوم الاثنين، إن جهود البحث عن الضحايا مستمرة.

وكانت السلطات قد أفادت، أول من أمس السبت، بمصرع وإصابة عشرات الأشخاص وتضرر عشرات المنازل، جراء فيضانات تسببت فيها الأمطار الغزيرة التي اجتاحت إقليم بابوا.

وشهدت الجزيرة 3 زلازل بقوة 6.3 و6.9 و7 درجات في يوليو وأغسطس من العام الماضي، تضرر منها أكثر من 450 ألف نسمة، وأودت بحياة 563 شخصاً.