بينها المُزينة بالفرو والكريستال.. صيحات أحذية اعتمدتها النجمات في 2019!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - منذ بداية العام الحالي، شهد عالم الموضة وبالتحديد عالم الأحذية انتشار صيحات وأنماط جديدة ومبتكرة استولت على اهتمام عشاق الموضة من النجمات والمشاهير.

ومع قرب استقبال فصل الربيع في غضون أيام، لا يمكننا إلا أن نتوقع أن يستمر ازدهار عالم الأحذية لعام 2019، وهناك بعض الأنماط التي انتشرت أكثر من غيرها ورصدناها كجزء من إطلالات العديد من المشاهير ورواد الموضة.

أحذية البوت المترهل

أحذية البوت المترهل هي من الصيحات التي شهدنا عودتها مرة أخرى إلى مشهد ستايل الشارع، والآن بفضل مجموعات خريف وشتاء 2019 الحديثة، يمكننا أن نضمن أنك سترتدينها جيدًا حتى موسم الخريف؛ ففي الآونة الأخيرة، ارتداها المشاهير مع كل شيء خصوصا المعاطف الطويلة.

الكعب المشرق

لم تعد أحذية الكعب المدبب متاحة فقط بالألوان المحايدة والإطلالات المكتبية، فقد تم رصد العديد من المشاهير أثناء تجولهم في مدينة نيويورك أو أثناء حضور أحداث السجادة الحمراء وهم يرتدون الكعب المدبب بألوان زاهية لإضفاء الحيوية على إطلالاتهم.

الأحذية المزينة بالفرو

من الواضح أن الأحذية المزينة بالفرو (خاصة الصنادل) هي صيحة الحذاء المثالية للانتقال من موسم الشتاء إلى الربيع، وقد رصدنا العديد من المشاهير بصنادل ذات مقدمة مفتوحة مزينة بالفرو نسقوها مع كل شيء من البدلات الرياضية إلى القطع المستوحاة من التسعينيات.

الأحذية البيضاء

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لا توجد أحذية ملائمة لموسم الربيع أكثر من الأحذية البيضاء الساطعة، وقد رصدنا المشاهير يرتدون أحذية بيضاء في جميع أنحاء العالم بكل أسلوب يمكن تخيله، ونسختنا الشخصية المفضلة هي حذاء الميول ذو الكعب الأبيض.

الأحذية الرياضية الغريبة

إنها ليست مجرد أحذية رياضية، إنها نوع من أنواع الأحذية الرياضية الغريبة؛ ما يجعلها تبدو سهلة الارتداء وأنيقة في الوقت نفسه.

الأحذية المنمقة بالكريستال

اختار المشاهير الأحذية المزينة بالكريستال لحضور معظم الأحداث المهمة خلال موسم الجوائز، كما أنه اتجاه الحذاء المثالي الذي يمكن تنسيقه أيضا مع تيشرت كلاسيكي وبنطلون جينز.

الأحذية المطبعة بنقوش جلود الحيوانات

عندما تحتضن آنا وينتور هذا الاتجاه، فأنت تعلمين أنه أساسي ويجدر بك تجربته أيضا، فقد تم رصد أيقونة الموضة وهي ترتدي أحذية بوت بطبعة جلد الثعبان طوال شهر الموضة، ولكنها لم تكن الوحيدة التي احتضنت هذا النمط.