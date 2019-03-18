روضة الميهي تُعلن أحدث تصميماتها من مادة "البوليمار كلاي"

كشفت مصممة مكملات الديكور والإكسسوار روضة الميهي عن تصميمها لمجموعة من " المجات" والأكواب باستخدام مادة "البوليمار كلاي"، مؤكدة أن خامة البوليمر كلاي هي خامة يمكن توظيفها مع أي شيء من الممكن أن نتخيله .

وقالت روضة الميهي في حديث خاص لـ" لايف ستايل": هي مادة "البوليمار كلاي" خامة سحرية تعطي بهجة غير عادية إذا تم توظيفها بشكل به خبرة ومميز، وإذا تم تشكيلها بأشكال تبعث السعادة في نفوس كل من يراها، ولذلك ولان المجات هي شيء أساسي في حياتنا، ففي كل صباح نتناول من خلاله الشاي، والنسكافية، واللبن وغيرها من المشروبات المفضلة لدينا، فلكل منا المج الخاص به و يحبه و يحب أن يشرب به كل يوم و يبدأ يومه به.

وأضافت:" لذلك فضلك أن يكون هذا الكوب أو "المج" يبعث البهجة في نفوسنا مع بداية كل يوم، وهذا جعلني أوظف مادة "البوليمر كلاي" أو الصلصال الحراري في شغل مميز على المجات وبأفكار وأشكال مختلفة، ومع دخول الربيع صممت فكرة "مج" من الزهور المختلفة والمنفذة يدويا طبعا بألوانها المبهجة واستخدمت أيضا خامة الريزن في تنفيذ فراشة من الشغل اليدوي، وتتألق بأجنحتها الشفافة الرقيقة و هي تقف على حديقة الزهور الجميلة.

وتابعت:" وصممت أيضًا فكرة أخرى، لـ"مج" أعتبره عنوان للأنوثة لأنني وضعت عليه لشخصية مارلين مونرو من مادة الصلصال الحراري، و نفذتها بشكلين مختلفين، شكل وهي ترتدي فستانها البينك السواريه المشهور الطويل والضيق، ومرة أخرى وهي ترتدي فستانها الأبيض القصير ولقطتها المشهورة وهو يطير بفعل الرياح.

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وقالت:" وصممت أيضًا تصميم مختلف لبنوته رقيقه بفستان بينك جميل وهي متألقة بإكسسوار من اللؤلؤ، وأفكار كثيرة كلها شغل يدوي خالص و منفذة بشكل مجسم و بارز على المج تعطى المج بهجة و تميز صاحبه و من الممكن أن تساعد على تغيير حالته النفسية بالكامل، وتعطيه طاقة إيجابية كثيرة.

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