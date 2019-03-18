تألُّق جين سيمور بفستان مُميَّز وأقراط أذن كبيرة

تُثبت النجمة البريطانية جين سيمور أن العمر مجرد رقم، إذ ظهرت الجمعة للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لـ"تيري فاتور"، في فندق وكازينو "ذا ميراج" في فيغاس، وبدت النجمة البالغة من العمر 68 عاما، متألقة في فستان بطبعة جلد الحيوان، والذي كان مناسبا على جسدها الممشوق.

وارتدت النجمة التي لديها 4 أطفال، أقراط أذن كبيرة وكذلك خواتم، واعتمدت حذاء بسيطا باللون الأسود، كما وضعت مكياجا بسيطا، إذ ظلال عيون خفيف باللون الأسود وكحل، ووضعت أحمر شفاه بلون الجلد الطبيعي.

والتقت الممثلة أثناء الحفلة، نجمي "بروبرتي بروذر"، وهما التوأم جوناثان ودريو سكوت، 40 عاما، وذهبت النجمة إلى تطبيق "إنستغرام" لنشر صورها والتعبير عن سعادتها لحضور ذلك الحدث، قائلة "الليلة الماضية كانت مذهلة.. قضينا وقتا رائعا نحتفل برجل، أنا محظوظة بوصفه صديق.. تهانينا على النجاح الذي تستحقه.. سنوية عاشرة سعيدة!".

ولعبت جاني أول أدوارها في عام 1969، ولعبت دور فتاة بوند، وأصبحت معروفة باسم الدكتورة كوين في فيلم "ميدسن ومان"، وستلعب دور البطولة مع أوما ثورمان وروبرت دي نيرو، في فيلم "ذا وور ويذ غراندبا"، وستظهر أيضا في الدراما الكوميدية "فريندس جيفنغ".

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