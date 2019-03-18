تنورة الصيف مستوحاة من ملابس العمال

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

تطل التنورة في ربيع / صيف 2019 بقصّة مستوحاة من ملابس العمال لتتمتع بالمتانة والطابع العملي؛ حيث تألقت بها عارضات أزياء الماركات العالمية مثل Bershka و Edited و Abercrombie & Fitch و Rejina Pyo.

وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية جابرييلا كايزر أن التنورة المستوحاة من ملابس العمال “Utility Skirt” تتمثل ملامحها في الخامات المتينة كالجبردين وإبزيم الحزام الضخم وصف الأزرار الأمامي والجيوب الأمامية وخيوط الحياكة البارزة.

وأضافت كايزر أن التنورة المستوحاة من ملابس العمال تكتسي في الغالب بألوان محايدة كالكاكي والبيج والبني والأبيض الكريمي، كما توجد موديلات تتألق بألوان زاهية كالأحمر والوردي. ويمكن تنسيق التنورة مع تيشيرت أساسي أو بلوزة أنيقة باللون الأبيض

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