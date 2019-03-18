انت الان تتابع تفاصيل خبر نيوزيلندا تقرر إصلاح قوانين الأسلحة بعد الهجوم على المسجدين والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الاثنين 18 مارس 2019 09:51 صباحاً - قالت جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا، اليوم الاثنين، إن حكومتها اتفقت على قرارات مبدئية بشأن إصلاح قوانين الأسلحة، وذلك عقب الهجوم على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش.
وأضافت أرديرن في مؤتمر صحفي: "أعتزم إطلاع وسائل الإعلام والناس على مزيد من التفاصيل بشأن تلك القرارات قبل الاجتماع التالي، لمجلس الوزراء، يوم الاثنين المقبل".
وقالت: "هذا يعني في نهاية المطاف أنه في غضون عشرة أيام من هذا العمل الإرهابي المروع سنكون قد أعلنا إصلاحات، أعتقد أنها ستجعل مجتمعنا أكثر أمناً".
وأضافت أن تحقيقاً سيبحث في الفترة التي سبقت الهجوم وما الذي كان يمكن فعله لتجنبه.
ويوم الجمعة الماضي، استهدف هجوم إرهابي مزدوج مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش النيوزيلندية، في أثناء صلاة الجمعة، خلف أكثر من 50 قتيلاً، وعشرات الجرحى، وفق حصيلة أولية غير رسمية.
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