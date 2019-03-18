انت الان تتابع تفاصيل خبر محاولة انتحار جماعي في الأردن.. ما القصة؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 18 مارس 2019 09:51 صباحاً - حاول 15 عاملاً أردنياً، اليوم الأحد، الانتحار من خلال الصعود إلى أعلى مدخنة المصنع الذي يعملون به، احتجاجاً على عدم تثبيتهم من قبل الشركة المشغلة لهم.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر العمال أثناء تهديدهم بإلقاء أنفسهم من أعلى المدخنة بسبب "تعنت" الشركة، وعدم تثبيتهم على نظام الخدمة الدائمة.

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بدوره أفاد محافظ مدينة العقبة جنوبي الأردن، صلاح النصرات، بأن 15 شاباً صعدوا إلى أعلى مداخن شركة الفوسفات وهددوا بالانتحار سعياً للضغط على الحكومة وشركة الفوسفات لتثبيتهم في وظائفهم.

وبين النصرات في تصريح له أن العمال يعملون مع مقاول متعاقد مع شركة الفوسفات، وطبيعة عمل العمال تتطلب صعودهم على برج شركة الفوسفات في المنطقة الصناعية باستمرار.

وشهد الأردن مؤخراً احتجاجات عارمة على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وخاصة المشروع الحكومي لقانون الضرائب، وهو مشروع مدعوم من صندوق النقد الدولي.