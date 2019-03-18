محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ -
أوردت مجلة "سنيورين راتجيبر" الألمانية أن مرضى الخرف يمكنهم أن ينعموا بنوم هانئ من خلال بعض التدابير البسيطة، أهمها الهدوء والاسترخاء قبل الذهاب إلى الفراش، وذلك في صورة الاستماع لموسيقى هادئة أو أخذ حمام دافئ أو إجراء جلسة تدليك، مع مراعاة الابتعاد عن الأنشطة المثيرة والمحفزة.
وأضافت المجلة المعنية بصحة كبار السن أنه من المهم أيضا أن تكون درجة حرارة غرفة النوم لطيفة؛ حيث ينبغي أن تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية، مع مراعاة الالتزام بإيقاع نوم واستيقاظ منتظم، أي الذهاب إلى الفراش ليلا في موعد محدد والاستيقاظ صباحا في موعد محدد.
كانت هذه تفاصيل خبر هكذا ينعم مرضى الخرف بنوم هانئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.