أنيسة حسونة: المرأة المصرية تستمد ثقتها من تصريحات الرئيس

قالت النائبة الدكتورة أنيسة حسونة، إن المرأة المصرية تستمد ثقتها من تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتسعى للحفاظ عليها.
ودعت إلى حل مشكلة تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة، ومعالجة الأمور اللوجستية المانعة بحسب المجلس، مثل عدم وجود حمامات واستراحات.
وأضافت "حسونة"، خلال لقائها مع الإعلامي محمد الباو في برنامج "90 دقيقة"، عبر فضائية "المحور"، أن بعض الرجال ينتابهم القلق من كفاءة المرأة، والناس تتميز بالكفاءة وليس النوع أو الجنس، مشيرة إلى أن المرأة المصرية تستمد ثقتها من تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتسعى للحفاظ عليها.
وتابعت: "أنا لسه زعلانة من حكاية منصة القضاء والأسباب مع احترامي اللانهائي وأنا من عيلة كلها قضائية".
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