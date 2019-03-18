نائبة تشيد بتطور حقوق المرأة المصرية في عهد السيسي

قالت النائبة الدكتورة أنيسة حسونة، إن ربع مجلس الوزراء من النساء، معربةً عن سعادتها بتطور ملف حقوق المرأة في مصر.

وتوقعت "حسونة"، خلال لقائها مع الإعلامي محمد الباو، في برنامج "90 دقيقة"، عبر فضائية "المحور"، أن تحتوي التعديلات الدستورية المرتقبة، زيادة نسبة المرأة داخل مجلس النواب لتصل لـ 25%.

ونفت "حسونة" أن تكون مكانة المرأة في وجه الرجل، موضحةً أنها علاقة تكامل.

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ولفتت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل خطاب لابد أن يتحدث عن المرأة المصرية، ووكان رد على طلب تعيين وزيرة للمرأة بأنه هو المسؤول عن شؤون المرأة في مصر.

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