بالصور| اعتمدي "الروج البنفسجي" في جميع اوقاتك ومناسباتك لإبراز جمالك

يعتبر اللون البنفسجي رمزًا للطاقة الأنثوية، أو المشاعر الرومانسية، حيث يوضع في خانة الروحانيات واحترام الذات، إلى جانب مساهمته في الوصول إلى الأفكار العميقة لكونه خليط لوني بين اللون الأحمر الناري الأزرق الهادئ العميق، ما يعطي تأثيرات مهدئة على العقل والأعصاب.

البنفسجي من الألوان الرائجة خاصة كطلاء للشفاه، فهذا اللون من الممكن اعتماده في الإطلالات الكلاسيكية أو الكاجوال، بناء على باقي عناصر الماكياج.

رصد"هُن"، طرق لوضع الروج "البنفسجى" التي تعمل على تغيير المود وتجعلكِ متألقة.

- يوضع فى السهرات ليضفى على من تضعه أناقة مختلفة إلى جانب ملائمته جميع ألوان الملابس.

- يمكن للفتاة أن تضع مكياج خفيف وتهتم أكثر بمنطقة الشفاه ليكون أحمر الشفاه هو بطل الإطلالة، وسوف يجعلها تظهر وكأنها وضعت مكياج كامل ولكن بلمسات بسيطة.

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- هذا اللون جريء للغاية، لكن ميزته أنه يليق بالمناسبات الشتوية، لذا خوضي التجربة إذا كانت بشرتكِ بيضاء.

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