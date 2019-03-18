8 أفكار وردية للاحتفال بعيد الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-
يحتفل العالم بعد أيام قليلة بعيد الأم، حيث يسارع الأبناء لشراء الهدايا وإقامة الحفلات احتفاءاً بأمهاتهم، وتعبيراً عن مدى حبهم لهن وتقديرهم لجهودهن.
وإذا كنت تفكر بإقامة احتفال مميز لوالدتك هذا العام، فمن الضروري أن تتوفر الأزهار، خاصة وأن عيد الأم يتزامن مع بداية فصل الربيع، الذي تتفتح فيه الأزهار لتنشر أجواء من الحب في كل مكان، بحسب ما جاء في موقع 24 الإماراتي.
وفيما يلي، مجموعة من الأفكار، لاستخدام الأزهار في تزيين المنزل بمناسبة عيد الأم:
1- زين المدخل الأمامي للمنزل بطوق من الازهار الجميلة للترحيب بوالدتك لدى وصولها.
2- البوالين ستكون حاضرة في الاحتفال، ولا بأس بوصل شريط من الازهار الزاهية بكل منها.
3- تشكيل عبارات معينة من روح عيد الأم باستخدام الازهار الملونة لمزيد من أجواء الإثارة.
4- مائدة طعام مميزة للاحتفال بعيد الأم مزينة بعدد من الأزهار المنتقاة بعناية.
5- تزيين أحد جدران المنزل بهذه الطريقة الرائعة بمجموعة متنوعة من الأزهار الملونة.
6- كما يمكن تزيين المصابيح المتدلية والثريات بطوق من الأزهار الرائعة.
7- أشكال هندسية مميزة مزينة بالأزهار توضع على الطاولة أو في أماكن متفرقة من المنزل.
8- طريقة أخرى لتزيين الطاولة بالأزهار والنباتات للاحتفال بوحي من أجواء الطبيعة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.