"من بينها الاستلقاء على الظهر 30 دقيقة بعد الجماع".. نصائح لزيادة فرص الحمل بعد الـ35

تقل تدريجيًا فرص المرأة في الحمل مع التقدم في السن، وتقل فرص الخصوبة بين الـ 35 والـ40 بنسبة 30 بالمائة، ولذلك قدم موقع "Authority Nutrition"، مجموعة من النصائح لزيادة فرص الحمل بعد الـ 35.

تناول فيتامينات الحمل

فهناك دراسات تفيد بأن 12 امرأة من بين كل 16 تناولن فيتامينات الحمل لعدة أشهر تمكّنّ من الحمل بعد الـ 40.

الإقلاع عن التدخين

نصحت الدراسة بضرورة الابتعاد عن البيئة التي يوجد بها تدخين سلبي، والامتناع عن تناول أية كحوليات، لتنقية الكبد من السموم.

تقليل المشروبات التي تحتوي على الكافين

وشددت الدراسة على ضرورة تقليل كمية الكافيين التي يتم تناولها، فمن الممكن - بحسب الدراسة - تناول فنجان واحد من القهوة، أو كوبين من الشاي في اليوم.

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اتباع نظام تغذية صحي

وحثت الدراسة على ضرورة تناول الخضروات والفواكه والحبوب والبقول والمكسرات والألبان، مع كمية معتدلة من اللحوم الخالية من الدهون. والابتعاد عن الخبز والأرز الأبيض.

ونصحت الدراسة بضرورة ممارسة النشاط البدني والتمارين الرياضية بانتظام.

وبالنسبة للواتي يعانين من وزن زائد أو بدانة حثتهم الدراسة على إنقاص الوزن بنسبة 5 بالمائة أو أكثر.

كما نوهت على ضرورة خفض التوتر والإجهاد، بالخروج إلى المتنزهات، والرحلات، ومشاهدة برامج كوميدية.

وتتبع الإباضة، والاستلقاء على الظهر لمدة 30 دقيقة بعد الجماع.

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