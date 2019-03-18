قال الفنان حمدي الميرغني إن أصوله ترجع إلى محافظة السويس، مشيرًا إلى أنه لا يذهب إلى هناك كثيرًا.
وأضاف الميرغني خلال حواره مع الإعلامي عمرو الليثي مقدم برنامج "واحد من الناس"، المُذاع عبر فضائية "النهار": "أسكن على أطراف المحافظة المحاذية لمحافظة القاهرة، لكن عمومًا أنا وإسراء مدخلناش جوه كتير، لأني بتجنب الأماكن الزحمة، عشان الناس متتلمش وهي معايا".
وقالت إسراء عبدالفتاح، زوجة حمدي: "مأكلنيش بإيده ولا مرة من يوم ما اتجوزنا، لكن أنا بقرف من جلد الفراخ، وعشان كده بيشيله، لكن مش بيأكلني بايده".
كانت هذه تفاصيل خبر إسراء عبدالفتاح: "حمدي الميرغني مأكلنيش بإيده ولا مرة من بعد الجواز" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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