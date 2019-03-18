إسراء عبدالفتاح: "حمدي الميرغني مأكلنيش بإيده ولا مرة من بعد الجواز"

قال الفنان حمدي الميرغني إن أصوله ترجع إلى محافظة السويس، مشيرًا إلى أنه لا يذهب إلى هناك كثيرًا.

وأضاف الميرغني خلال حواره مع الإعلامي عمرو الليثي مقدم برنامج "واحد من الناس"، المُذاع عبر فضائية "النهار": "أسكن على أطراف المحافظة المحاذية لمحافظة القاهرة، لكن عمومًا أنا وإسراء مدخلناش جوه كتير، لأني بتجنب الأماكن الزحمة، عشان الناس متتلمش وهي معايا".

وقالت إسراء عبدالفتاح، زوجة حمدي: "مأكلنيش بإيده ولا مرة من يوم ما اتجوزنا، لكن أنا بقرف من جلد الفراخ، وعشان كده بيشيله، لكن مش بيأكلني بايده".

​