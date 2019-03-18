كيف تتجنب الاعتماد على شريكك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

من الطبيعي أن تقوم العلاقة الزوجية على التعاون والتشارك في الكثير من معطيات الحياة، لذا لا بد من تجنب اعتماد أحد الطرفين على الآخر في كل شيء، لأن هذا الأمر قد يؤدي إلى إلغاء شخصيته وانعدام دوره في هذه العلاقة المقدسة.

ومن هذا المنطلق أورد في موقع 24 الإمارتي مجموعة من النصائح التي تجنبك الاعتماد على شريك حياتك بشكل كلي، على النحو التالي:

１-مارس الاستقلالية

حتى لو كانت علاقتك بشريكك وثيقة جداً، فمن الأهمية بمكان أن تحافظ على استقلاليتك في هذه العلاقة. وبحسب خبيرة العلاقات مارا أوبرمان، فإن العلاقة الزوجية لا تكون علاقة صحية إلا إن كان طرفاها يتمتعان بالاستقلالية، ويمارسان هذه الاستقلالية بطريقة سليمة لا تؤثر على عامل التشاركية في علاقتهما.

２-مارس هواياتك

إذا كنت تريد أن تشعر بالاستقلالية، تقترح أوبرمان، العثور على بعض الهوايات أو ممارسة الأنشطة التي تحبها، والتي ستساعدك على تطوير اهتمامات جديدة بمعزل عن شريك حياتك.

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３-وسع دائرة أصدقائك

حاول أن تعثر على المزيد من الأصدقاء لقضاء أوقات معهم إن كان شريكك منشغلاً عنك بمسؤولياته وعمله.

４-شارك في الأعمال التطوعية

تقول خبيرة العلاقات أوبرمان، بأن التطوع في الأعمال الخيرية، يضيف معنى جديد لحياتك، ويساعدك على تطوير شخصيتك بطريقة إيجابية.

５-عزز مهاراتك

قد تواجه علاقتك بالشريك بعض المشكلات والمصاعب التي قد تؤدي إلى انفصالكما، وبالتالي سيطرة الأفكار السوداوية عليك وانهيار ثقتك بنفسك، لذا حاول أن تستعد لمثل هذا الاحتمال عبر تعزيز مهاراتك التي تمكّنك من مواجهة الحياة بمفردك بعد الانفصال.