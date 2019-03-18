رضوى الشربيني تكشف عن عمرها الحقيقي.. وتؤكد: "عقلي عنده 3 سنين ونص"

كشفت الإعلامية رضوى الشربيني، عن عمرها الحقيقي، وذلك خلال تعليقها على إحدى صورها في موقع "انستجرام".

حيث قالت "الشربيني": "لكل الناس اللي كانت بتسأل عن سنى، سنى اللي في البطاقة المفروض هاتم ٣٨ سنة، أما سنى اللي أنا حاسة فهو ١٨، أما عقلي يبقى ٣سنين ونص كده، السن اللى فالبطاقة مجرد رقم، سن الروح أهم".

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انتقدت الإعلامية رضوى الشربيني، الطريقة التي أصبحت تتحدث بها بعض البنات، قائلةً: "متأفوريش ومتدلعيش بزيادة عشان متتكشفوش "بعد شهرين طريقة الكلام هتتغير، متمثلوش الرقة عليهم، وخليكِ بطبيعتك".

ويسيبوكم".

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