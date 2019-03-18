إسراء عبدالفتاح تغازل حمدي الميرغني: "قمر وطيب وحنين"

روى الفنان حمدي الميرغني تفاصيل تقدمه للزواج للفنانة إسراء عبد الفتاح نجمة مسرح مصر، خلال لقائه مع برنامج "واحد من الناس" المذاع عبر فضائية "النهار" مع الإعلامي عمرو الليثي، مساء الأحد.

وقال "الميرغني" إنه كان معجبا بها في البداية أثناء تصويرهما لمسرح مصر، وقرر أن يفصح لها عن حبه، لترد عليه زوجته قائلةً: "لما قالي كنا بنمثل".

ورد حمدي الميرغني ممازحًا: "لو انتِ ناسية، أنا مش بنسى أي لحظة حلوة ما بينا".

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وقالت "إسراء": "مش عارفة أقول انت قلت إيه وقتها، أنا مكسوفة، أبوس إيدك يا حمدي"، ليرد عليها الأخير، ممازحًا إياها: "أبوس إيدك إيه، هو إحنا في قسم؟".

وقالت إسراء: "قلتله موافقة يا قلبي، حمدي طيب وغلبان وأنا بثق فيه، ده قمر وطيب وحنين".

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