الامارات | «دبانغ» المشوّق يعود إلى «بوليوود باركس دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبانغ» المشوّق يعود إلى «بوليوود باركس دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود العرض التشويقي «دبانغ: ستانت سبكتاكيولر» إلى بوليوود باركس دبي، المتنزه الرائد المستوحى من بوليوود ضمن دبي باركس آند ريزورتس، أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في الشرق الأوسط، مع المزيد من الأحداث الدرامية والتشويقية المذهلة المستوحاة من الفيلم الضخم الأكثر نجاحاً «دبانغ».

ويحاكي العرض أحداث الفيلم، التي تدور في أجواء بوليوود السينمائية، وتتخلله العديد من العروض التشويقية الحيّة والانفجارات التي تأتي مصحوبة بأغانٍ درامية مؤثرة ورقصات مبهرة مستمدة من الفيلم الضخم من بطولة النجم سلمان خان الذي يؤدي شخصية الشرطي شولبال باندي، الذي يقوم بالمخاطرة بكل شيء في سبيل إنقاذ محبوبته راجو. ويأخذ العرض المشاهدين في مغامرة مذهلة مفعمة بالحركة والتشويق تستغرق 22 دقيقة ثلاث مرات خلال اليوم. ويعتبر عرض «دبانغ» التشويقي في بوليوود باركس دبي جزءاً من فعاليات منطقة «راستيك رافين» التي تحتضن ألعاباً سينمائية عدّة، ومعالم جذب مذهلة مستوحاة من سينما بوليوود. كما يأتي العرض متضمناً في سعر تذكرة الدخول التي تبلغ قيمتها 99 درهماً. ويعتبر بوليوود باركس دبي، أول متنزه ترفيهي والوحيد في العالم الذي يقدم ألعاباً سينمائية شيّقة ومعالم جذب فريدة مستوحاة من أضخم أفلام السينما في بوليوود. وسيحظى ضيوف المتنزه بفرصة مقابلة شخصيات تشبه نجوم بوليوود، مثل شاه روخ خان وأميتاب باتشان. كما أطلق المتنزه مجموعة جديدة من العروض المتجولة المفعمة بالحيوية والموسيقى والغناء والرقص التي تعرض يومياً.