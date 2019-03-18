الامارات | جاكي شان يزور مركز الشرطة الذكي في «لامير»

شكرا لقرائتكم خبر عن جاكي شان يزور مركز الشرطة الذكي في «لامير» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار النجم العالمي، جاكي شان، مركز الشرطة الذكي الثاني (SPS) في منطقة لامير بجميرا، الذي يقدم إلى مرتادي المنطقة كل الخدمات الشرطية بطريقة ذكية، ومن دون أي تدخل بشري، وعلى مدار 24 ساعة في اليوم.

واستمع الفنان العالمي، يرافقه مدير تنفيذي للعمليات في سلطة دبي للمجمعات الإبداعية، سعيد الجناحي، إلى شرح حول مركز الشرطة الذكي، الذي جاء تدشينه انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة المستقبلية، ولجعل مدينة دبي الأذكى عالمياً بالتحول من العمل التقليدي في مراكز الشرطة إلى العمل الذكي.

واطلع جاكي شان على الخدمات التي يوفرها المركز، البالغة 27 خدمة رئيسة في مجال الخدمات الجنائية والمرورية والشهادات والتصاريح والخدمات المجتمعية، والمقدمة وفق أفضل المعايير والممارسات الشرطية العالمية، إلى جانب 33 خدمة فرعية يوفرها المركز الذي يعمل دون أي تدخل بشري في تقديم هذه الخدمات لطالبيها.