الامارات | 3500 زائر لـ «المهرجان العالمي لرواية القصص»

شكرا لقرائتكم خبر عن 3500 زائر لـ «المهرجان العالمي لرواية القصص» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح المهرجان العالمي لرواية القصص، (حكايات على الجزيرة)، الذي أسدل الستار على فعاليات دورته الثالثة أول من أمس، على جزيرة النور في الشارقة، في استقطاب أكثر من 3500 زائر من الأفراد والعائلات وطلاب المدارس والأطفال، الذين استمتعوا بمجموعة من القصص العالمية والعروض الفنية والموسيقية، و25 عرضاً لرواية الحكايات.

ونظمت فعاليات المهرجان، التي قدمها 15 فناناً وفنانة من 10 دول عربية وأجنبية، في الهواء الطلق، وسط المناظر الطبيعية الآسرة، لتوفر للزوار ومحبي القصص المحكية فرصة الاستمتاع بتجربة فريدة تبقى ذكراها عالقة في أذهانهم.

وشملت فعاليات المهرجان، الذي نظم تحت شعار «القصص: كنز الكلمات»، مجموعة من الجلسات القرائية القصصية، والفلكلورية، وفقرات تفاعلية، تتخللها الموسيقى والطبول والأغاني والتصفيق، أحياها الفنانون المشاركون باللغتين العربية والإنجليزية، فضلاً عن العروض المسرحية وورش العمل المخصصة، التي عرّفت الزوار بفن سرد القصص وروايتها.