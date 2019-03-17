بالفيديو| على نغمات "برج الحوت".. عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاد دينا الشربيني

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، فيديو يجمع بين الفنانة دينا الشربيني والنجم عمرو دياب، قالوا إنه خلال الاحتفال بعيد ميلاد الشربيني الـ 34، حيث ظهرت بصحبة عدد محدود من أصدقائها.

وظهرت "الشربيني"، مرتدية أزياء فضفاضة قاتمة اللون، بالإضافة إلى شعر مستعار أسود ومموج، فيما أطل "الهضبة" مرتديا إطلالة كاجوال "شتوية".

واحتفلت الفنانة الشابة بعيد ميلادها على نغمات أغنية عمرو دياب "أجمل عيون"، التي تتحول بمواليد برج الحوت، الذي تنمتي إليه دينا الشربيني، وسط تمايلها على النغمات، ممسكة بشمعة.

Advertisements

وتتضمن الحفل كعكة عيد ميلاد مزينة بصورة الفنانة، ومعاها رجل مُسن، مدون عليها باللغة الأنجليزية "عيد ميلاد سعيد دينا".

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع حفل عيد الميلاد، الذي حصد على آلاف تسجيلات الاعجاب والمشاهدات والتعليفات، أبرزها: "كنا مستنيك يا هضبة في عيد ميلادها برج الحوت"، "أحلى برج حوت يا دينا"، و"كل سنة وأنتم دايما مع بعض".

​