مقدمة حفل ختام ملتقى الشباب بأسوان لـ"هن": "الرئيس كان حوالينا طول الوقت"

أعربت الإعلامية هبة جلال، مقدمة حفل ختام ملتقى الشباب العربي والأفريقي في مدينة أسوان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادتها بهذا الحدث، قائلة: "أول مرة أقدم حفل ختام أمام الرئيس بشكل مُباشر".

وعن كواليس المنتدى، أكدت "جلال" خلال حديثها لـ"هُن"، أن التنظيم كان رائعًا، وحضور الشباب كان مميزًا للغاية، قائلة: "كُنا خلايا عمل، فريق تنظيم، وأخر للمضمون، والإخراج، غير الفريق المُنسق اللي كان بيني وبين المذيعين اللي شاركوني في تقديم الحفل كان نخرج بالشكل المُشرف".

وعن لقائها الرئيس السيسي، أكدت أنها لم تتحدث معه بشكل مُباشر، لكنه كان يتابع كافة التفاصيل، كما إنه كان معهم بكل الجولات، قائلة: "كان حوالينا طول الوقت".

يذكر أن المذيعة هبة جلال تقدم نشرات الأخبار عبر شاشة قناة "DMC"، ومانت قدمت من قبل جلستين خلال منتدي شباب العالم بنوفمبر 2017.

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وعقدت فعاليات ملتقى الشباب العربي الأفريقي، خلال يومي (16 و17 مارس)، في مدينة أسوان (عاصمة الشباب الأفريقي)، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من قيادات الدولة، وبمشاركة أكثر من 1500 شاب أفريقي وعربي.

ودارت أجندة الملتقى حول العديد من القضايا والموضوعات التي تهم الشباب العربي والأفريقي، خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي للعام الجاري.

وتنوعت أشكال الفعاليات خلاله بين "جلسات نقاشية، وورش عمل، وطاولات مستديرة" جمعت القادة من الشباب، وصُناع القرار، في حوار مفتوح عن أهم ما يشغل الشباب في العالم العربي والقارة السمراء.

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