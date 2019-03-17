إسراء عبدالفتاح تواجه حمدي الميرغني: "لو خنتني ليلتك سودة"

حل النجم حمدي الميرغني وزوجته الفنانة إسراء عبدالفتاح، ضيفين على الإعلامي الكبير عمرو الليثي، في حلقة اليوم، من برنامج "واحد من الناس"، عبر فضائية "النهار".

ومازح مقدم البرنامج إسراء عبدالفتاح، حيث أخبرها، أنه شاهد زوجها مع سيدة أخرى، كان شعرها أصفر اللون، وتحمل رضيعًا، لترد الأخيرة، موجهة كلامها لزوجها، وممازحة إياه: "بيبي مين يابا".

ليرد عليها "الميرغني": "الطفل ده اسمه وائل، ابن واحد صاحبنا".

Advertisements

وقال الليثي: "لو في صورة بجد هتعملي إيه؟!". لترد إسراء: "ليلته سودة طبعا، طلاق أقسم بالله، لو بيخونني هقعد معاه ليه".

​