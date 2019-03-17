بالصور| دينا في العمرة بنقاب أبيض وعباءة سوداء

نشرت الراقصة دينا، اليوم الأحد، صورة جديدة خلال تواجدها بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت دينا بنقاب أبيض، وعباءة فضفاضة واسعة، متخلية عن المكياج، وعلقت على الصورة قائلةً: "صباح الخير.. اللهم عمرة".

وقالت دينا لـ"الوطن"، إنها ارتدت النقاب في مطار جدة فقط، مرجعة ذلك بقولها: "مش بحب أقعد أتصور عشان أخلص إجراءاتي بسرعة من المطار"، مشددة على أن سفرها للسعودية جاء لأداء مناسك العمرة فقط.

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وحصلت الوطن على صورة لـ"دينا" خلال زيارتها للمدينة المنورة بعد انتهائها من أداء مناسك العمرة، حيث ظهرت مرتدية عباءة سوداء فضفاضة ووشاح أخضر، وحجاب ممزوج بلوني الأبيض والأسود.

يذكر ان دينا شاركت في السباق الرمضاني من العام الماضي بمسلسل "رحيم" مع ياسر جلال، ومسلسل "نسر الصعيد" مع محمد رمضان والفنانة وفاء عامر.

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