أعلنت الفنانة الشابة "ساندي" عن طلاقها من زوجها المخرج كتانة، خلال استضافتها ببرنامج "قطعوا الرجالة"، مع المذيعة راغدة شلهوب. وكانت مقدمة البرامج عرضت لها صورتين لحازم كتانة ولحسام بدران زوجها الأول، لترد الأخيرة على الفور: "الاتنين أزواجي السابقين". وأضافت: "لكن حازم فيه بينا ود لأنه والد ابني الوحيد"، متابعة خلال الحلقة: "قُطعوا الرجالة". Advertisements وكانت "ساندي" تزوجت من حازم في مايو 2017، وأنجبت منه ابنها الوحيد "راين"، وذلك عقب انفصالها من زوجه الأول رجل الأعمال حسام بدران. ​

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كانت هذه تفاصيل خبر ساندي تعلن انفصالها عن زوجها الثاني: "قُطعوا الرجالة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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