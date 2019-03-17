بالصور| 666 سيدة تشاركن في حفل "مئوية المرأة المصرية" بكفر الشيخ

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نظم فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، اليوم، احتفالية "مئوية المرأة المصرية" بقاعة المركز الثقافي، تحت رعاية الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة.

شارك فى الاحتفالية 666 سيدة ورجل من الجهات الحكومية المختلفة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة ورجال الأزهر الشريف والأوقاف والكنيسة وعميدة كلية التربية النوعية، وأساتذة من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، وعمدة قرية الحلافي، وعمدة قرية كوم الحجنة، وأعضاء وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بمديرية أمن كفرالشيخ، والرائدات الريفيات، والشباب ومكلفات الخدمة العامة.

أشاد المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، عن الحركة والتفاعل واسع النطاق، الذي حققه المجلس القومي للمرأة خلال السنوات الماضية أيماناً بأهمية وحيوية دور المرأة في بناء المجتمع، مؤكداً ان المرأة لها دور كبير في المشاركة في صنع واتخاذ القرار عن طريق شغل المواقع القيادية التى تتناسب مع قدراتها ومواهبها واستعدادها بالمستوى المناسب لمكانتها ودورها في المجتمع.

قالت الدكتورة هدى الطنبارى، مقررة فرع المجلس، ان إحتفالات المرأة المصرية جاءت هذا العام لنتذكر القيادات النسائية المصرية في مائة عام فى لقطات مضيئة من 16 مارس 1919 حتى 16 مارس 2019 والمرأة المصرية الآن تشغل 25٪؜ من المجالس النيابية و 8 وزارات.

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