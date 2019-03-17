الأفوكادو وزبدة الشيا لعلاج تقصف الشعر

مع اقتراب انتهاء فصل الشتاء، والاستعداد للربيع، تبدأ العديد من السيدات بعلاج خصلات شعورهن التي قد تتعرض للجفاف، بسبب تقلبات الطقس، وسوء الأحوال الجوية.
ويعد خليط الأفوكادو وزبدة الشيا من الوصفات الطبيعية التي تعالج خصلات الشعر، وتعيد بناء الخصلات من جديد.
المكونات:
1/4 كوب من زبدة الشيا.
ملعقة خل تفاح.
ثمرة أفوكادو.
طريقة تطبيقه:
في وعاء عميق اهرسي الأفوكادو مع الزبدة والخل جيدًا.
افردي الخليط على خصلات شعرك، ثم ضعي عليه منشفة ساخنة.
اتركيه ساعتين على الأقل، ثم اغسليه بالشامبو.
كرري الوصفة للحصول على نتيجة مُرضية.
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