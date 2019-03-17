انت الان تتابع تفاصيل خبر منظمة في نيوزيلندا تجمع 4.5 مليون دولار لضحايا المسجدين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 17 مارس 2019 09:51 مساءً - أعلنت منظمة خيرية في نيوزيلندا، اليوم الأحد، جمع تبرعات بأكثر من 4.5 مليون دولار لضحايا هجوم "المسجدين" الإرهابي.

وأوضحت منظمة "Give a Little" (أعط قليلاً)، في بيان عبر "تويتر"، أنها فتحت المجال للتبرع إثر هجوم يوم الجمعة، وأن باب التبرع ما يزال مفتوحاً.

وأعرب البيان عن الشكر لكل من أسهم في الحملة، مؤكداً أن الأموال ستصرَف لذوي الضحايا والمصابين والمتضررين.

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واستهدف الهجوم الدموي مسجدين بمدينة "كرايست تشيرش"، أثناء صلاة الجمعة؛ ما أسفر عن مقتل 50 شخصاً وإصابة 50 آخرين على الأقل، حسب أحدث البيانات الرسمية، في حين تمكنت السلطات من توقيف المنفّذ، وهو أسترالي يدعى "بيرنتون هاريسون تارانت".

وسجل الإرهابي "تارانت" لحظات استعداده وتنفيذه أعمال القتل الوحشية، وبث بعضها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في أكثر يوم دموي شهده تاريخ البلاد الحديث، حسب رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن.

ومثُل الإرهابي الأسترالي (28 عاماً)، منفذ المجزرة، أمام محكمة جزئية في كرايست تشيرش، التي أمرت بحبسه إلى حين عرضه على المحكمة العليا في 5 أبريل المقبل.