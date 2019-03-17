طلاق أعلى كوبري أكتوبر.. "نوره" في دعوى نفقة: "طلقني عشان خرجت من وراه"

وسط هدوء تام سردت سيدة تدعى "نوره.س"، في منتصف العشرينات، قصتها مع طليقها "ناصر.ص"، صاحب الثلاثين عاما، أمام محكمة الأسرة في"إمبابة"، تفاصيل طلاقها من زوجها.

ما أن بدأت "نوره" في سرد قصتها انقلبت قاعة المحكمة من حالة الهدوء والصمت إلى موجات عارمة من الضحك، نتيجة سبب الخلاف الذي قالته الزوجة وهو قيام زوجها بتطليقها على كوبري 6 أكتوبر، لقيامها بالذهاب لوالدتها دون إذنه.

حاول الزوج منع زوجته أكثر من مرة من الخروج لأي سببِ دون علمه، وذكرت"نوره"، أن زوجها دائم الإنفعال على شتى الأمور".

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وأضافت نوره لـ"هُن": "في اليوم ده تحديدًا كلمته أكثر علشان أقوله إني عايزة أنزل، وموبايله كان مقفول، ووالدتي كانت تعبانة جدًا وكان لازم انقلها المستشفى".

لم يلتفت الزوج للسبب الذي بررت زوجته خروجها دون علمه، وأثار غضبه كسرها لأوامره معللًا أنها لا تحترم رجولته.

محاولات شديدة من عائلة الزوجين للإصلاح بينهما إلا أن الزوج أبى الرجوع عن قراره، معللًا بأن زوجته هي المخطئة في حقه، ما دفع الزوجة للجوء للمحكمة للمطالبة بحقها من خلال رفع دعوى نفقة على زوجها.

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