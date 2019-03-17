استمتع بأجواء الربيع.. إليك دليلك الشامل لقضاء عطلة في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

ما أفضل مكان لقضاء إجازة للاستمتاع بأجواء الربيع؟.. سؤال يشغل بال الأسر في ظل انجذاب الكثيرين إلى الأماكن الساحلية مثل الجونة وشرم الشيخ والإسكندرية.

ورغم أن مصر بها أماكن رائعة عديدة إلا أن أسوان تبقى الملاذ الأكثر تنوعًا، حيث تتمتع بفنادق تناسب جميع المستويات، بجانب الأماكن والمزارات السياحية ومراكز للعلاج الطبيعي باستخدام الرمال والمياه.

"الخليج 365" يقدم قائمة بأبرز الأماكن السياحية في أسوان، لتستمتع بإجازة سعيدة بميزانية محدودة.

1-الفنادق

تضم هذه المدينة الساحرة مجموعة من أفضل الفنادق، ومنها: "حابي والكيلانى، وسارة وممنون، و Citymax Hotel ، و Baba Dool و Ashry Narty، Oscar Hotel، وبسمة، و منتجع كاتو دول نوبيان، ومنتجع Pyramisa Isis Corniche، وفيلة، ونوبة دول جيست هاوس، و Nubian Lotus الذي يقع على جزيرة الفنتين، إضافة إلى بيت ضيافة The Mang، بيت الضيافة Bet El Kerem "، بجانب أكثر من 150 فندقًا عائمًا ترسوا في أسوان يوميًا.

الفنادق والمنتجعات تلك تتميز بقربها من المعالم السياحية المهمة، كما تطل على ضفاف النيل والمناظر الطبيعية، وتبدأ أسعار بعض تلك الفنادق من 330 جنيهًا للفرد في الليلة الواحدة.

2- الرحلات النيلية

لا يمكن أن تذهب إلى أسوان دون الاستمتاع بالرحلات النيلية (سواء بالمراكب الشراعية أو بالماتور)، خاصة في ظل درجات الحرارة المعتدلة التي تشهدها المحافظة.

وإذا كنت من محبي الهدوء والجمال وتريد استراحة صغيرة في رحلتك، عليك بزيارة هذه الأماكن:

-حديقة فريال

تتميز بموقعها الفريد على نهر النيل عند الطرف الجنوبي من نهر النيل، وفي هذه الحديقة ستشاهد الصخور الجراتينية على ضفاف النيل، إضافة إلى الهضاب الصغيرة والأودية والممرات المتواجدة بها، كما يمكنك مشاهدة منظر الغروب المثير على نهر النيل.

الحديقة سُميت باسم أكبر بنات الملك "فاروق الأول"، وتتميز بأشجارها شاهقة الارتفاع النادرة، وتفتح أبوابها للزائرين من الثامنة صباحا وحتى الساعة 8 مساء، وتبلغ قيمة التذكرة جنيهين للمصريين.

- حديقة النباتات

جزيرة النباتات، أحد أهم المزارات السياحية، وأقدم الحدائق بالعالم. تتميز بموقع فريد وسط نهر النيل، وتحوي العديد من الأشجار والنباتات النادرة.

وتفتح الحديقة النباتية أبوابها يوميا لاستقبال الزائرين من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء، وسعر التذكرة للمصريين 5 جنيهات والأجانب 20 جنيها، دون الرحلة النيلية، ويمكنك الوصول للحديقة عبر المراكب.

3- الأماكن السياحية

-متحف النوبة

متحف النوبة تحفة معمارية فريدة، وأحد أهم المزارات السياحية، أنشأته منظمة "يونسكو" لعرض الآثار الخاصة بالحضارة النوبية القديمة، وكذلك يتضمن معلومات عن تاريخ النوبة من عصور ما قبل التاريخ حتى الوقت الحالي.

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يعمل من 9 صباحا إلى 9 مساء، وتبلغ قيمة تذكرة الدخول 10 جنيهات للمصريين و5 للطلبة و100 جنيه للسائح الأجنبي و50 جنيها للطالب الأجنبي.

- متحف النيل

تحفة معمارية جديدة أضيفت إلى المواقع الأثرية بأسوان، وتم إنشائه بغرض توطيد العلاقات مع دول حوض النيل والعودة الى النسيج التاريخي لدعم الروابط بين الأشقاء الأفرقة، ولحفظ الوثائق والمقتنيات الخاصة بالري والصرف وجميع المنشآت المقامة على نهر النيل.

يطل على نهر النيل وبحيرة ناصر والمتحف يفتح أبوابه لاستقبال الزائرين من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء.

- السد العالي ورمز الصداقة

من أكثر المزارات التي تلقى إقبالا من المصريين، والسد ورمز الصداقة يقعان جنوب مدينة أسوان بـ 14 كيلو ومفتوحان للزيارة يوميا بالمجان من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 5 مساء.

- معبد فيله

كان مخصصًا للإله أيزيس والذي أغرقته مياه النيل وتم تقسيمه وأعيد تجميعه في موقع جديد فوق جزيرة إجيليكا، يفتح أبوابه للزيارة يوميا من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 4 مساء، وتبلغ قيمة تذكرة المعبد للمصريين 10 جنيهات والطلاب 5 جنيهات.

- معبد كوم إمبو

يقع في منطقة الشطب، أنشئ في عهد بطليموس السادس فيلومتور، لكن زخرفته لم تتم إلا في العصر الروماني زمن الأمبراطور تيبريوس، وفي العصر البطلمي زادت أهميتها لاتخاذها كمحطة للعناية بالأفيال القادمة من إفريقيا، والتي استخدمها الإغريق في حروبهم .

ويفتح المعبد أبوابه لاستقبال الزائرين من 7 صباحا وحتى 8 مساء، ولا تقتصر الزيارة على المعبد فقط وإنما يسمح للزائرين بزيارة متحف التماسيح المجاور للمعبد وبنفس التذكرة والتي تبلغ قيمتها 10 جنيهات للمصري و5 للطالب، و50 جنيها للسائح الأجنبي و25 للطالب الأجنبي.

- معبد إدفو

بناه بطليموس الثالث للإله حورس، ويعتبر من أهم وأجمل المعابد المصرية، ويقع شمال مدينة أسوان بحوالي 100 كيلو، ويفتح أبوابه لاستقبال الزائرين يوميا من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا، وتبلغ أسعار تذاكر المعبد 10 جنيهات للمصري و5 للطالب المصري.

- معبد أبوسمبل

من أهم المزارات السياحية، يقع على الضفة الغربية لبحيرة ناصر بمدينة أبو سمبل السياحية، ويقول المؤرخون إن تصميمه يُعبر عن شيء من اعتزاز رمسيس الثاني.

والمعبد يفتح أبوابه لاستقبال الزائرين منذ الساعة 5 صباحا وحتى الساعة 5 مساء، وتبلغ قيمة تذكرة زيارة المعبد للمصري حوالي 10 جنيهات وللطالب المصري 5 جنيهات.