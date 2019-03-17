لمرضى الجيوب الأنفية.. نصائح ذهبية للتعامل مع "التهابات الربيع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

يعتبر فصل الربيع رغم جماله من أسوأ الفصول للأشخاص الذين يعانون من التهاب الجيوب الأنفية، التي تسبب الشعور الدائم بالتعب والإرهاق المستمر بخلاف ألم الأنف.

وقال الدكتور سمير أشقر، أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، إن السبب الرئيسي لحساسية الأنف الموسمية وجود العناصر المسببة في المحيط الخارجي، والمعروفة بفترة تفتح الزهور، وتطاير حبوب اللقاح، فالجهاز المناعي يفرز أجسام مضادة تتلاحم مع العناصر المسببة للحساسية وتلتصق بخلايا الأنف وتسبب مادة الهستامين" histamine" المسؤولة عن ظهور أعراض حساسية الأنف.

وأضاف "أشقر"، أن أعراض الحساسية الموسمية تكمن في انسداد الأنف، وتنفس البعض عن طريق الفم، والعطس المستمر لمرات عديدة، ونزول إفرازات مائية من الأنف مع حكة شديدة واحمرار في العينين.

وفي نفس السياق، أوضح الدكتور حمدي الباشا، أستاذ الأنف والأذن، أنه من ضمن الحلول المتاحة حاليًا لمرضى الجيوب الأنفية المزمنة التداوي بالأمصال، وهي عبارة عن حقن مصنعة من نفس العناصر المسببة للحساسية، وتعطى لفترة زمنية طويلة قد تصل لأكثر من سنة، ويوجد أمصال أخري تستخدم كل سنة في شهري سبتمبر وأكتوبر، خاصة لكبار السن والأطفال اللذين يعانون من الحساسية.

وأكد حمدي على ضرورة اتباع النصائح التالية للوقاية من التهاب الجيوب الأنفية الموسمية:

1- حاول قدر المستطاع الابتعاد عن مسببات الحساسية كالغبار وأماكن تفتح الزهور، وبعض أنواع العطور.

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2- يفضل تجنب ريش الحيوانات، وبعض الأطعمة مثل السمك والبيض والحليب هذه الفترة.

3- استخدام محلول الملح لمن يعاني من صعوبة في التنفس كحل وقتي وسريع.

4- يفضل شرب الكثير من السوائل وخاصة الماء، وتجنب الخروج في هذه الأجواء المتقلبة قدر المستطاع.

5- تجنب التعرض للهواء الساخن، والانتقال مباشرة لتيار هواء بارد.

6- يجب على المريض الحرص على استعمال أدوية الحساسية بانتظام خلال هذه الفترة حتى تتجنب حدوث مضاعفات.

7- إغلاق نوافذ السيارة وتشغيل فلتر الهواء لتنقية الهواء من الأتربة