"خفّت من البرد".. فيفي عبده: "صحتي ابتدت تتحسن شوية"

أعلنت الراقصة، فيفي عبده، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عن تحسن حالتها الصحية.

ونشرت عبده صورة لها مُعلقة: "الحمد لله رب العالمين أنا صحتي ابتدت تتحسن شوية وعاوزة أشكركم جداً كل الفانز وزمايلي وأصحابي وأهلي على حبكم واهتمامكم ليا وأنا آسفة لو مقدرتش أرد على كل المكالمات والرسايل اللي جتلي... بحبكم جداً وربنا يخليكم ليا".

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وكانت الراقصة، نشرت أمس، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، آيات قرآنية، معلقة عليها: "‏إدعولي أنا عيانة بموت ادعولي ربنا يشفيني ويشفي كل مريض ‏يا رب العالمين آمين".

وعلى الجانب الأخر، أوضحت الفنانة عزة مجاهد، ابنة فيفي عبده، طبيعة حالة والدتها الصحية، حيث أكدت لـ"الوطن" أن الأخيرة أصيبت بنزلة برد شديدة، ولكنها أصيبت بمضاعفات متمثلة في سعال وتكسير في عظام جسمها، مضيفة: "هي تعبانة جدًا، والدكتور أعطاها أدوية، وهي في البيت".

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