"أمهات مصر" يقترح وضع فصل بالمناهج حول دور مصر بالقارة الإفريقية

قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن مصر عادت للقارة الإفريقية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بعد غياب دام لسنوات طويلة. وأشادت "عبير"، في بيان اليووم الأحد، بملتقى الشباب العربي الإفريقي المنعقد بمحافظة أسوان تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور عدد كبير من شباب الدول العربية والإفريقية، مؤكدة حرص واهتمام الرئيس بعودة مصر للقارة الإفريقية وهو ما لاحظناه من خلال المؤتمرات والفاعليات والتعاون الكبير في مختلف المجالات، قائلا: ما فعله السيسي مع القارة الإفريقية لم نشهده من قبل في عهد أي رئيس، وأعاد مكانة مصر ودورها ومكانتها الحقيقية. واقترحت مؤسس "اتحاد أمهات مصر"، بوضع فصل كامل داخل المناهج الدراسية بجميع المراحل التعليمية، تحت عنوان "مصر.. عاصمة الشباب الإفريقي"، يتضمن تاريخ مصر ودورها الكبير وعلاقتها بالقارة الإفريقية ورئاستها للإتحاد الإفريقي، وذلك لتعريف الأجيال بقيمة ومكانة مصر داخل القارة الإفريقية. ​

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