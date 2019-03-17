"القومي للمرأة" يعقد ندوة بعنوان "بالتدريب هتقدري"

في إطار احتفالات المجلس القومي للمرأة، بأعياد المرأة المصرية ومرور مائة عام على كفاح المرأة وتحت شعار "المرأة المصرية أصل الحكاية"، نظمت لجنة التدريب بالمجلس ندوة بعنوان "بالتدريب .. هتقدرى"، بحضور الدكتورة نسرين البغدادى، عضوة المجلس القومي للمرأة، ومقررة لجنة التدريب واﻷستاذ عمرو محسوب رئيس قطاع اﻹعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات وعضو لجنة التدريب بالمجلس.

استعرضت الدكتورة نسرين البغدادي، محاور الاسترايجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي أعدها المجلس القومى للمرأة وأعتبرها كوثيقة عمل للأعوام المقبلة.

كما أشارت إلى تاريخ كفاح ونضال المرأة المصرية منذ 1919 وحتى اﻵن وأيضآ الحملات التوعوية التى ينفذها المجلس على اﻷرض فى جميع محافظات الجمهورية مثل حملتى "طرق اﻷبواب" "وﻷنى رجل".

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وأشار عمرو محسوب، رئيس قطاع اﻹعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، إلى دور اﻹعلام الداخلي في تناول قضايا المرأة من خلال ارتباطه الوثيق بمحاور اﻹستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة.

كما أشار إلى دور المرأة المصرية فى حماية الوطن والذى ظهر جليآ فى ثورتى 1919 و30 يونيو كما تطرق إلى طبيعة عمل قطاع اﻹعلام الداخلى بالهيئة العامة للإستعلامات والذى يتضمن 96 مركز للنيل ومركز للإعلام والمنوط به التوعية والتنوير حول كافة قضايا خدمة المجتمع والوطن وخاصة قضايا المرأة والتى تستحوذ على 60-70% من خدمات قطاع اﻹعلام الداخلى بالهيئة العامة للإستعلامات.

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