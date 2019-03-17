طريقة عمل "الوينجز" في البيت

يعشق الأطفال تناول "الوينجز" أو أجنحة الدجاج المسكرة، وهذا ما يجعلهم يطلبون دائما الذهاب للمطاعم لتناولها، لذلك نقدم لك طريقة عملها بشكل سريع وبنفس المذاق الخارجي.

المكونات:

500 جرام أجنحة دجاج

نصف كوب خل

حبة بصل كبيرة مفرومة

2 طماطم مبشورة

ببريكا، بصل بودر، ثوم بودر، فلفل أسود (حسب الرغبة)

علبة زبادي

بهارات دجاج

معلقة كبيرة عسل نحل

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الطريقة:

- تغسل أجنحة الدجاج جيدا ويزال منها أطرافها الرفيعه ثم تنقع في كمية وفيرة من الماء والملح وخل.

- تتبل بالزبادي وعصير الطماطم وماء البصل وعسل النحل والبهارات، ببريكا، بصل بودر، ثوم بودر، فلفل أسود وتترك يوم كامل، أو على الأقل 4 ساعات.

- توضع "الأجنحة" المتبلة في صينية مدهونة بزيت، يضاف إليها ربع كوب ماء.

- تترك في الفرن على درجة حرارة 180 درجة، ثم تفتح الشواية لتأخذ اللون الذهبي.

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