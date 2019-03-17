طريقة عمل "الوينجز" في البيت

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يعشق الأطفال تناول "الوينجز" أو أجنحة الدجاج المسكرة، وهذا ما يجعلهم يطلبون دائما الذهاب للمطاعم لتناولها، لذلك نقدم لك طريقة عملها بشكل سريع وبنفس المذاق الخارجي.
المكونات:
500 جرام أجنحة دجاج
نصف كوب خل
حبة بصل كبيرة مفرومة
2 طماطم مبشورة
ببريكا، بصل بودر، ثوم بودر، فلفل أسود (حسب الرغبة)
علبة زبادي
بهارات دجاج
معلقة كبيرة عسل نحل
الطريقة:
- تغسل أجنحة الدجاج جيدا ويزال منها أطرافها الرفيعه ثم تنقع في كمية وفيرة من الماء والملح وخل.
- تتبل بالزبادي وعصير الطماطم وماء البصل وعسل النحل والبهارات، ببريكا، بصل بودر، ثوم بودر، فلفل أسود وتترك يوم كامل، أو على الأقل 4 ساعات.
- توضع "الأجنحة" المتبلة في صينية مدهونة بزيت، يضاف إليها ربع كوب ماء.
- تترك في الفرن على درجة حرارة 180 درجة، ثم تفتح الشواية لتأخذ اللون الذهبي.
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