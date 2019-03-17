في عيد ميلاد دينا الشربيني.. توقعات خبيرة أبراج لـ"بطلة برج الحوت: "سنة سعدها"

تساؤلات وتخمينات عدة صاحبت إصدار ألبوم "معدي الناس" للهضبة عمرو دياب في أغسطس 2017، فبعد ساعات من طرحه أثارت أغنية "أجمل عيون" حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي لاحتواء كلماتها على مقطع لـ"برج الحوت"، لتدور التخمينات حول الفنانة دينا الشربيني، التي تكرر ظهورها مع الهضبة مؤخرًا، فيما حسم هو الأمر بظهورها معه خلال غنائه لها في أحد الحفلات على مسرح جامعة مصر الدولية.

وبعد ذيوع تلك الأغنية وتحقيقها نجاحًا ملحوظًا بين أغنيات الألبوم، شاع استخدام لقب "برج الحوت" بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المشاهير للإشارة إلى الفنانة دينا الشربيني، التي أعلنت عن انتمائها لهذا البرج الفلكي قبل أعوام عدة.

وفي عيد ميلادها الـ34، أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أن دينا الشربيني تعد من الأشخاص الأوفر حظًا خلال العام، إذ يشهد عامها الجديد عددًا من التغييرات الإيجابية في حياتها على كافة الأصعدة.

وتابعت "فؤاد"، في حديثها لـ"هن"، أن المستوى التمثيلي للشربيني سيشهد تحسنًا كبيرًا، وستختار أعمالًا فنية أكثر تميزًا عن الأعوام الماضية، ومن المتوقع أن تشهد حياتها العاطفية تغيرًا حاسمًا بانتقالها إلى بيت آخر وبداية حياة جديدة.

Advertisements

وأشارت إلى أن تاريخ ميلادها يعكس كونها شخصية واقعية ومحددة، توازن بين القلب والعقل، تجيد التخطيط لأهدافها، وتدرك الخطوات السليمة لتحقيق أهدافها المنشودة، التي تخطو بثبات نحوها.

واحتفلت دينا الشربيني بعيد ميلادها الـ34، مساء أمس، رفقة أصدقائها في غياب الهضبة عمرو دياب، إذ نشر الممثل عمر السعيد مقطع فيديو من احتفالها بعيد ميلادها خلال تواجدهما في أحد المطاعم، عبر حسابه بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، وعلق قائلا: "عيد ميلاد سعيد يا دودو، وعلى رأي الهضبة يتعلموا يتعلموا".

وفي سياق آخر، تواصل "الشربيني" تصوير مسلسلها "زي الشمس" المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، ويشاركها بطولته ريهام عبدالغفور وأحمد السعدني وأحمد داوود وسوسن بدر وعمر السعيد، وهو من إخراج كاملة أبو ذكري، وسيناريو وحوار مريم نعوم، وإنتاج محمد مشيش.

​