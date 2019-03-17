تعرفي علي فوائد استخدام الزيوت المعدنية لشعركِ

تعد الزيوت بمختلف أنواعها جزءًا أساسيًا في روتين العناية بجمال العديد من السيدات وخاصة الشعر، ومن بين مختلف الأنواع، تحظى الزيوت المعدنية بشعبية كبيرة فيما يتعلق بالعناية بجمال الشعر، ولكن مع ذلك يدور حولها الكثير من الجدل بشأن سلبياتها.

الإيجابيات

تتميز الزيوت المعدنية بقوامها الشفاف وأنها دون رائحة، كما تشكل طبقة رقيقة حامية تحجز الماء في خصلات الشعر وتحميه من السموم وغيرها من العوامل البيئية الضارة مثل أشعة الشمس والصقيع والرياح.

وعليكِ إدراك أن الزيوت المعدنية لا تُستخدم كبلسم للشعر، بل تشكل طبقة حماية للجزء الخارجي فقط من الخصلات.

ومع ذلك، تتميز الزيوت المعدنية بما تضفيه من لمعان وتعزيز لكثافة الشعر، وبالإضافة إلى ذلك، تسهل عملية تمشيط الشعر وتقلل من تكسره.

السلبيات

تثير الزيوت المعدنية كثيرًا من الجدل؛ لأنها مشتقة من البترول، ويدعي الكثيرون أنها تسبب السرطان؛ وهذا الأمر صحيح بعض الشيء في حالة استخدام الزيوت المعدنية غير المكررة.

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ومع ذلك، تدخل هذه الزيوت في العديد من المستحضرات؛ ولكن بعد إخضاعها لعملية تنقية.

وبالإضافة إلى ذلك، عليكِ تجنب الإفراط في استخدام الزيوت المعدنية؛ إذ يؤدي ذلك إلى جفاف شعرك ويرهقه، كما قد يسبب تهيج فروة الرأس، ولأن فوائده سطحية فقط، فهو لا يغذي الشعر أو يصلح تلفه.

وفي كل الأحوال، إذا كنتِ تنوين استخدام الزيوت المعدنية، عليكِ أن تحرصي على عدم استخدامها بانتظام مع الحرص على استخدام كمية قليلة، وطبقيها على شعر جاف غير مبلل بدءًا من فروة الرأس والجذور وحتى الأطراف.

كما ينصح بتجنب استخدامها أكثر من مرتين أسبوعيًا، مع الحرص على عدم تركها لأكثر من 10 دقائق لتجنب تهيج فروة الرأس وجفاف الشعر، ويفضل استخدام شامبو ذي سلفات أو بيتاين بروبيل كوكاميد في حال أردت غسل شعرك والتخلص تمامًا من آثار الزيوت المعدنية.

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