مجوهرات من "الألماس" لمناسباتك الفاخرة والراقية

مهما اختلفت موديلات المجوهرات وتنوّعت الأحجار الكريمة، يبقى للماس حصّة الأسد في خيارات المرأة. فهو صديقها الودود الذي يمنحها أرق الإطلالات وأفخمها. ولهذا العام، حرصت دور المجوهرات والساعات العالمية على تقديم مجموعات ساحرة ضمّت قطعاً لا يمكن إلا أن تقفي مسحورة بتصاميمها.

أتيلييه فيرساتشي Atelier Versace

دخل الماس بلمسته المشرقة والمتوهّجة على مجموعات مجوهرات وساعات هذا الموسم ليزيدها رفاهية وتألقاً، فرأيناه يزيّن الساعات كساعة رويال أوك Royal Oak من أوديمار بيغيه Audemars Piguet وساعة إكستريملي لايدي Extremely Lady من بياجيه Piaget ليحوّلها إلى قطعة فنيّة فيها الكثير من الإبداع.

بياجيه Piaget

كما رأيناه على عقود فاخرة كالتي قدّمتها دارا بولغري Bulgari وكارتييه Cartier حيث رصّعت أحجار الماس كامل العقد لتجعل منه خياراً مناسباً لسهراتك ومناسباتك الهامة. يكفي أن تضعي هذا العقد مع فستانك الأسود أو الأحمر أو النيلي أو الزيتي... لتضيفي لمسة إشراق لافتة على إطلالتك.

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كارتييه Cartier

ومن المعروف أن الماس عندما يزيّن الأقراط يجعلها تبدو أكثر نعومة وترفاً، ويمنح صاحبتها الكثير من الأنوثة. وليس من الضروري أن تكون الأقراط مندرجة في مجموعات العرائس، فاليوم بات أمامك تشكيلة واسعة من الأقراط المتدلية ذات التصاميم العصرية والتي زيّنها حجر الماس بأسلوب أنيق ومتقن كخاتم كالتصميم الذي قدّمته دار هاري وينستون Harry Winston والذي تميز بتصميمه الناعم والغني في الوقت نفسه.

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