الزنجبيل والليمون يساعد على إنقاص الوزن لكن يسبب 5 أمراض.. اعرفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

يرغب كثيرون في اتباع أنظمة صحية معينة ووصفات تساعد على إنقاص الوزن، والتي منها المتعلقة بالتوابل، ومن أشهر ها "الزنجبيل"؛ فتناول كوبا من الماء الساخن من الليمون والزنجبيل والعسل، يساعدك بشكل كبير على إنقاص الوزن، ولكن هناك بعض الشروط التي يجب عليك مراعاتها حتى لا تُصاب بأمراض المعدة.

الدراسات أثبت أن هذا المشروب يساعد على إزالة الدهون، خاصة المتواجدة في المعدة "الكرش" والتي تعتبر من المناطق العنيدة التي يصعب التخلص منها بسهولة، كما أنها من أكثر الأماكن الشائعة التي يعاني منها معظم الأشخاص.

لكن هناك بعض السلبيات المتواجدة في هذا المشروب، كما أن في حالة تناولك بعض الأدوية خاصة بعد وجبة الإفطار، يتفاعل الزنجبيل مع تلك الأدوية، وبالتالي يقلل من تأثيرها، بحسب ما جاء في موقع Health line الأمريكي المتخصص في مجال الطب.

وفيما يلي، بعض الأمراض الناتجة عن المشروب يمكنك التعرف عليها في السطور التالية:

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1- الشعور بحرق وبعض الألم الناتج عن تهيج الأمعاء، وبالتالي تسبب في وجود حموضة في فم المعدة.

2- إطلاق الغازات بشكل مبالغ فيه، إذ تعمل على تنظيف المعدة والتخلص من السموم، لذلك عند تناولها على معدة فارغة من الممكن أن تسبب لك الإسهال.

3- يعتبر الزنجبيل من التوابل الحارة لذلك في حالة وجود قرح في الفم من الممكن أن يساهم في التهابها بشكل كبير.

4- يفضل استهلاك الزنجبيل بشكل معتدل على مدار اليوم، ويفضل تناول هذا المشروب مرة واحدة في اليوم، وليس ثلاث مرات كما يعتقد البعض.

5- ينصح باستشارة الطبيب حال إصابتك بأمراض القلب أو السكري قبل تناول الزنجبيل، حتى لا يؤثر على الأدوية التي تتناولها.