"سمره وبعيون كحيله".. في عيد ميلادها استوحِ إطلالتكِ على طريقة دينا الشربيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

تحتفل دينا الشربيني بعيد ميلادها الـ33، اليوم، وتتميز دينا ببشرتها السمراء التي تعتبر من علامات الجمال، وتختار دائمًا ما يناسبها سواء في إطلالتها، أو المكياج، ولون شعرها، وبالبساطة في اختيارها لملابسها.

وبمناسبة عيد ميلادها جمعنا لكم بعض النصائح مستوحاة من استايل دينا الشربيني للفتيات صاحبات البشرة السمراء لتحصلي على إطلالة أنيقة، بحسب ما جاء في موقع stylish الأمريكي، في السطور التالية:

1- من الضروري للغاية اختيار الألوان التي تناسب درجة لون بشرتك، حتى لا تحصلين على إطلالة باهتة وشاحبة، ومن أفضل الألوان التي تتناسب مع البشرة السمراء:

- الأحمر، البرتقالي، الأخضر المائل للإصفرار، درجات اللون البني، الأبيض، الذهبي، والرمادي الفاتح.

2- أما عن اختيار لون الصبغة التي تناسب البشرة السمراء:

- درجات الأصفر، ولكن عليكِ دائمًا اختيار درجة داكنة باعتبار أن لون الصبغة يفتح أكثر مع مرور الوقت، كما أن درجات اللون الذهبي تناسب للغاية صاحبات البشرة السمراء، ودرجات البني، والكستنائي، والأحمر المائل للنبيتي الداكن.

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3 - وعن المكياج.. هناك كثير من ألوان مستحضرات التجميل التي تناسب البشرة السمراء وتمنحك إطلالة جذابة:

لا يمكن تحديد لون البودرة أو الفوندشين الملائم لبشرتك، ويمكنك اختيار هذا من خلال تجربة تلك المنتجات على منطقة الرقبة أو الوجه لتحديد اللون الأنسب لبشرتك.

أما عن أحمر الشفاه، فاللون الأحمر والنبيتي من أكثر الألوان التي تناسب البشرة السمراء، وتمنح صاحباتها إطلالة مشرقة وجذابة، ومن أشهر النجمات اللاتي يعتمدن على استخدامهما، المغنية بيونسيه وريهانا.

وتعد درجات اللون البنفسجي، الكاشمير، البني، والبرتقالي الداكن من الألوان المناسبة أيضًا للبشرة السمراء.

وعن اختيار درجات لون الـ(آي شادو)، فاللون البنفسجي، والألوان الترابية مثل البني والذهبي تتناسب بشكل كبير مع البشرة السمراء، فاحرصي دائمًا على اختيار لون أفتح من لون الحواجب في حال رغبتك في رسمها باستخدام مصحح الحواجب.

أما عن البراشر، فابتعدي عن الألوان الداكنة التي تمنحك إطلالة باهتة وشاحبة، إذ من أكثر الألوان الخوخي الغامق، البرونزيّ، البرتقالي العميق، الزّهري، والذّهبي.