عبايات ربيعية لتتألقي في الموسم المقبل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 مارس 2019 07:34 مساءً - أيام بسيطة تفصلنا عن واحد من أفضل المواسم بالسنة، فصل الربيع، تتفتح فيه الأزهار ويصبح الطقس بأجمل صوره، وتكونين أنتِ أيضًا تحتاجين إلى اطلالات منعشة تحاكي الطبيعة، وتشعرين بها بجمال الربيع.

وإن كنتِ ممن يفضلن ارتداء العبايات، فهناك الكثير من موديلات العبايات الربيعية بألوان زاهية وخامات خفيفة، لتتألقي بها في الربيع القادم.



العبايه بخامة القطن الناعمة مع خامات أخرى خفيفة من عباية بوث Abaya Buth، سوف تمنحكِ اطلالة شبابية خاصة للصبايا المراهقات، كهذا الموديل باللون الأرجواني الدارج هذا العام في قائمة ألوان الربيع والصيف، نسقيه مع طرحة بيضاء، وسنيكرز أبيض.





درجات الروز المختلفة ستتألق بها الصبايا كثيرًا بالربيع، لهذا اخترنا لكِ هذا الموديل من Abayas Boutique عباياس بوتيك، بعباية بـ حزام الخصر مزينة بالشراشيب، بسيطة وناعمة، وبالوقت نفسه راقية، تناسب مشاويركِ النهارية، ومشاويركِ مع الصديقات.





إذا كنتِ تميلين أكثر للذوق الهادئ جدًّا والبسيط، فستعجبكِ هذه العباية من أيوا لندن Aywa London بخامة ناعمة على الجسم، ارتديها مفتوحة مع الجينز أو البناطيل الواسعة، وحجاب بدرجات الألوان نفسها، ويمكنكِ اعتماد شنطة الخوص لاطلالة ربيعية من الدرجة الأولى.





الألوان الداكنة لا يمكن أن نتخلى عنها تحديدًا في موديلات العبايات التقليدية، ولكن اختاريها بشكل أبسط كالعباية من حسنا كولكشن Hisna Collection، ولكن معها ننصحكِ بارتداء حجاب فاتح اللون كالأبيض أو الروز، وشنطة يد مبهجة بألوان ربيعية كالأخضر.

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لمناسبات بعد الظهر اعتمدي على موديلات العباية الفستان، الذي يمنحكِ الأناقة والاحتشام معًا، كهذا الموديل من Maha Colloection مها كولكشن، باللون الأبيض، الذي يسهل معه تنسيق ما تشائين من الشنطة والحجاب والشوز.





بهذا الألبوم إليكِ صور موديلات عبايات ربيعية.. أخبرينا أيّ واحدة سترتدينها بالأيام القادمة؟.

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