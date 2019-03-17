نسقي اطلالة البوت الطويل من وحي عروض أسبوع الموضة في باريس



كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 مارس 2019 07:34 مساءً - برز البوت الطويل جداً Over the Knee Boots في عروض أزياء أسبوع الموضة بباريس 2019، لدى العديد من أشهر الماركات. فكيف تم تنسيقه خاصة مع الأزياء الخاصة بالطقس غير الماطر والبارد؟



نبدأ مع ماركة ألتوزارا Altuzarra، والأحذية الطويلة المزينة بأحزمة ذات إبزيم معدني، باللونين الأسود والكاكي، حيث إرتدتها العارضات مع فساتين قصيرة ومتوسط زادت من جاذبيتهن.



وقدمت ماركة بالمان Balmain تصميم مميز يجمع بين الحذاء الكلاسيكي المفتوح من الخلف، والبوت الطويل الذي يبدو مثل الجوارب أسفل الحذاء.



أما دار سيلين Celine، فنسقت البوت الطويل جداً مع سراويل جينز للوك عصرية جذاب، وكذلك مع التنورة السروال التي تتعدى الركبتين.



ومثل العادة، أبهرنا المصمم إيلي صعب Elie Saab بتصاميم مفعمة بالأنوثة والأحذية الطويلة جداً مع فساتين بنفس ألوان الأحذية النابضة بالحيوية كالأزرق والأخضر والأحمر.



كما قدم إيلي صعب البوت المعدني الطويل بالكعب المرتفع، وتم تنسيقه مع فساتين ذات طبعات ملونة.

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وبرز البوت الطويل في عرض أزياء هيرمس Hermes بقماش الشمواه، وتم تنسيق أغلب الإطلالات مع تنانير متوسطة الطول Midi، وخاصةً التنانير الجلد.



أيضاً قدمت ماركة ايزابيل مارنت Isabel Marant البوت الطويل باللون الأسود وبثنيات وطيّات، وإرتدته العارضة مع فستان بسيط بتصميم قصير.

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