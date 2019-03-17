مكياج ترابي على طريقة السموكي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 مارس 2019 07:34 مساءً - لا يقتصر المكياج السموكي على اللون الاسود او الالوان الداكنة جدا فقد. في هذا الفيديو ستشاهدين مكياج ترابي سموكي وناعم بالالوان الترابية مع بعض الخطوات والنصائح. يتلاءم مكياج ترابي مع جميع المناسبات خلال فصل الربيع والصيف. تعرفي الى طريقة عمل مكياج ترابي.



- تناسب تدرجات البني مختلف ألوان العيون وتمنحها سحرا خاصا فتبدو العين أكبر وأجمل.

- بعد العملية المعتادة للترطيب وكريم الاساس والكونسيلر تحت العينين وفي وسط الانف والكونتور لتحديد قسمات الوجه.

-حددي الحواجب وطبقي الهايلايتر اعلى تفاحتي الخدين.

- استخدمي قلم الكحل الاسود وارسمي به خطا نحو الاعلى في زاوية العين الخارجية، وبواسطة فرشاة صغيرة قومي بتوزع اللون وتمويهه.

استخدمي درجة أغمق من البني ومرريه فوق الجفن ولكن عند الاطراف.



- ضعي ظلالا باللون البني عند طرف العين وقومي بدمجه مع الظل الاسود.

- ضعي فوقهما ظلال بلون البني بدرجة اغمق ومرريه من وسط الجفن المتحرك للعين باتجاه الخارج.

- في الزاوية الداخلية للعين طبقي ظلالا باللون البني اللماع او البرونزي.



- بقلم الكحل الاسود ارسمي خطا تحت الرمش السفلي للعين وموهيه بالظلال البني بفرشاة صغيرة من الخارج باتجاه الداخل.

-أما في داخل العين فضعي الكحل الاسود او البني حسب رغبتك.

- وللحصول على تاثير دخاني ساحر وجميل، ننصحك بوضع الرموش الاصطناعية السوداء اللون.

- من بعدها حددي الشفايف بقلم كونتور بني اللون وضعي احمر شفاه مات بواسطة الريشة باللون الباج النيود.



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اعتمدي هذه الطريقة وستحصلين على مكياج ترابي مميز.

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