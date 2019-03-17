انت الان تتابع تفاصيل خبر مصرع شخص وإصابة 16 آخرين في حادثي مرور بمصر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 17 مارس 2019 05:50 مساءً - لقي شخص مصرعه وأصيب 16 آخرون، اليوم الأحد، في حوادث مرورية في مصر، منهم 11 معلماً إثر اصطدام حافلتهم بحاجز خرساني على طريق ساحلي وانقلابها من جراء انفجار أحد إطاراتها.

وقال اللواء هشام نصر، مدير أمن مطروح، إنه تلقى بلاغاً من مستشفى الطوارئ بقرية رأس الحكمة، بوصول 11 مصاباً في حادث انقلاب أتوبيس خاص بنقل المعلمين عند الكيلو 90 على الطريق الدولي بالساحل الشمالي.

وأضاف أنه أثناء سير الحافلة في اتجاه مدينة الضبعة، انفجر الإطار الأمامي الأيسر لها، وفقد السائق السيطرة عليها لتنحرف وتصطدم بأحد الحواجز الخرسانية الموجودة بالجزيرة الوسطى للطريق.

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وأسفر الحادث عن إصابة سائق الحافلة وعدد من ركابها بلا وفيات.

وفي غضون ذلك تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغاً عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين، إثر حادث تصادم 3 سيارات بمحور جوزيف تيتو في النزهة.

ونهاية الشهر الماضي انفجر خزان وقود قطار لدى دخوله أحد أرصفة محطة القطارات الرئيسة بالقاهرة، في أثناء وجود عدد كبير من الركاب، وهو ما نجم عنه حريق هائل، أدى إلى وفاة 22 شخصاً وإصابة نحو 40 آخرين.