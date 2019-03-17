القصة الكاملة لمرض فيفي عبده.. "تعبانة جدًا عندها برد"

حالة من التوتر، أثارتها الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، بعدما أعلنت عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" مرض فيفي عبده.

وذلك بعدما نشرت، قائلة: "الحمد لله اتطمنت في اتصالي مع الفنانة عزة مجاهد، كريمة الفنانة الكبيرة فيفي عبده على صحة والدتها، وطمنتني إنها في حالة صعبة صحيًا، ولكن الحمد لله بدأت حالتها تستقر، ادعولها وما تشوفي شر يا أغلي فوفة".

الأمر الذي تفاعل معه العديد من متابعي الإعلامية، وجمهور الفنانة، الذين حاولوا الاطمئنان على صحتها، ومعرفة تطورات مرضها.

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لم تمر ساعات، حتى خرجت "عبده" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تعلن عن مرضها، وتطالب جمهورها بالدعاء.

ونشرت صورة تحتوي تضم سور وآيات قرآنية، معلقة عليها: "‏إدعولي أنا عيانة بموت ادعولي ربنا يشفيني ويشفي كل مريض ‏يا رب العالمين آمين".

وعلى الجانب الأخر، أوضحت الفنانة عزة مجاهد، ابنة فيفي عبده، طبيعة حالة والدتها الصحية، حيث أكدت لـ"الوطن" أن الأخيرة أصيبت بنزلة برد شديدة، ولكنها أصيبت بمضاعفات متمثلة في سعال وتكسير في عظام جسمها، مضيفة: "هي تعبانة جدًا، والدكتور أعطاها أدوية، وهي في البيت".

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