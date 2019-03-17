"الدين وتنظيف الحواجب".. "المايكروبليدنج" حلال و"الملقاط" حرام

تنظيف الحاجبين من الأمور التي تشغل المرأة، فعلى الرغم من كونه يبرز ملامحها، ويحدد عيناها، إلا أن الأحكام الشرعية، كثيرًا ما تقف أمام هذا الفعل، بين "الحلال والحرام".

اسئلة عِدة تتسائلها السيدات فيما بينهن، عن حكم تنظيف الحاجب، وتحديده، أو إبرازه من خلال ملئ الفراغات الموجودة بداخلة.

أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإليكتروني أنه لا يجوز لغير المتزوجة الأخذ من شعر حاجبيها إلا إذا احتاجت إلى ذلك لعلاج أو نحوه؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ»

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أما المتزوجة فيجوز لها هذا الفعل إذا كان بإذن الزوج، بل وتثاب عليه؛ لأنه من الزينة المأمورة بها شرعًا لزوجها، ودليل ذلك حديث بكرة بنت عقبة أنها سألت السيدة عائشة رضي الله عنها عن الحفاف -التنمص-، فقالت لها: "إن كان لك زوجٌ فاستطعت أن تنتزعي مقلتيك فتصنعيهما أحسن مما هما فافعلي"، فدل هذا على أن النهي في الحديث الأول ليس على العموم.

وعلى الجانب الأخر، كانت أكدت الإفتاء أيضًا بفتوى حملت رقم "4655" إنه لا مانع شرعًا من استخدام تقنية "المايكروبليدنج" لرسم الحواجب بمادة طاهرة؛ لأنها من قبيل الرَّسم الظاهري على الطبقة الخارجية للجلد، وهو من الزينة الظاهرة المؤقتة التي تزول بعد مُدَّة، وليس فيها تغييرٌ مذمومٌ لشيءٍ من خلق الله تعالى؛ سواء أكان لمعالجة عيوب أو كنوع من الزينة، بشرط ألا يكون في هذا الاستخدام ضرر، وألا يكون بغرض التدليس، بل قد يكون مستحبًّا في حق الزوجة إذا قصدت بذلك التجمل والتزين لزوجها.

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