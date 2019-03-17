تسعى بعض السيدات للتجديد في وجبة الإفطار وإعداد أطعمة غير تقليدية، إليك طريقة عمل بيض "أومليت" على الطريقة اليونانية، التي عرضتها الشيف غادة جميل خلال برنامجها "اتفضلوا عندنا"، المذاع عبر فضائية "CBC سفرة". المقادير: بيض زيتون أسود جبن شيدر أصفر وأحمر مكعبات بصل أحمر مكعبات مكعبات طماطم زعتر Advertisements بقدونس ملح وفلفل طريقة التحضير: - يشوح البصل في زيت الزيتون ثم تضاف الطماطم المكعبات وتقلب جيدا. - يخلط البيض بالملح والفلفل والبقدونس المفروم ويقلب جيدا. - يضاف على البصل والطماطم ثم يضاف الزيتون ومكعبات الجبنة. - يترك البيض على نار هادئة حتى ينضج البيض وتذوب الجبنة وتقدم. ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل بيض "أومليت" على الطريقة اليونانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.