بالصور| إطلالة هادئة لحلا شيحة عبر "إنستجرام"

نشرت الفنانة حلا شيحة عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها أطلت من خلالها بإطلالة مميزة أبرزت انوثتها وجمالها، بعدسة بيلو حسين.

وعلقت حلا شيحة على الصورة قائلة: "ما دمت تنوي الخير، فأنت بخير، صباح الخير عليكم".

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ولقيت الصورة استحسان المتابعين فور نشرها، وحصدت مايقرب من 36 ألف من تسجيلات الإعجاب، والكثير من التعليقات، مشيدين بجمالها ورقتها.

وعلق أحد المعجبين بعبارة من اللغة الإنجليزية قائلًا: "جميلة كالمعتاد، وجه ملائكي"، وأضاف آخر قائلًا:" عودًا حميدًا".

يذكر أن "حلا" عادت مجددًا للتمثيل عقب غياب دام لمدة 13عامًا، من الإعتزال وارتداء النقاب، من خلال مسلسل "زلزال" مع الفنان محمد رمضان.

وكانت "حلا" أعلنت في أغسطس الماضي، تراجعها عن اعتزال الفن، وتخليها عن الحجاب، بعد أشهر من خلعها النقاب، واكتفائها بغطاء الرأس.

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