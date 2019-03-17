تكريم الباحثة منة الصيرفي بجائزة التميز العلمي في باريس

كرمت مؤسسة "لوريال"، ومنظمة "اليونيسكو" بالعاصمة الفرنسية باريس، الدكتورة منة الصيرفي وسط 15 باحثة من حول العالم، لتميزهن في مجال البحث العلمي، وذلك لبحثها في مجال البيولوجيا الجزيئية وعلم الوراثة كأحد الباحثات المتميزات الصاعدات في مجال العلوم.

وحسبما ذكرت المؤسسة انطلقت الاحتفالية في باريس بمكتب اليونيسكو بحضور لفيف من العلماء والباحثين من حول العالم، على راسهم مدير عام مجموعة "لوريال"، ومدير عام "اليونيسكو"، وذلك لـ5 سيدات، متميزات في مجال العلوم ممثلين عن كل قارة، و15 باحثة متميزة صاعدة.

وفي ذات السياق قال بنوا جوليا المدير العام لشركة "لوريال" مصر، إن احتفالية اليوم تمثل حجر زاوية جديد لبرنامج "لوريال - يونيسكو" من أجل المرأة في العام الماضي الذي شهد إطلاق نسخته المصرية، متابعا: "نفخر بفوز منة الصيرفي اليوم كموهبة علمية صاعدة ممثلة عن مصر من ضمن 15 باحثة من 117 دولة لتكون مثال يحتذى به للمرأة في مجال العلوم وأمل أن تحقق المزيد من النجاحات العالمية في هذا الشأن من خلال برنامج لوريال – اليونيسكو من أجل المرأة في العلم".

Advertisements

وأعربت الدكتورة منة الصيرفي الحاصلة على الزمالة الإقليمية لبرنامج "لوريال يونيسكو من أجل المرأة في العلم" بمجال البيولوجيا الجزيئية وعلم الوراثة، عن سعادتها وفخرها بتحقيق حجر زاوية جديد تحت مظلة برنامج "لوريال يونيسكو"، من أجل المرأة في العلم مؤكدة أن التقدير هو الوقود الحقيقي لتحقيق المزيد من النجاحات تحت مظلة هذا البرنامج الرائد.

وأكدت أنها ستمضي قدماً في أبحاثها حتى تؤتي ثمارها وتصل إلى نتائج ملموسة تثري تاريخها وتاريخ البحث العلمي المصري بأكمله.

​